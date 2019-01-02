Жители Кыштыма раскошеливаются на штрафы за нарушение тишины Автор: КР от Сегодня, 12:47 Категория: Общество 0 Согласно действующему законодательству нарушать покой жильцов домов запрещается в будние дни с 22 до 6 часов, в выходные и праздничные дни – с 23 до 8 часов. В обозначенное время нельзя включать громкую музыку в квартирах и на улице, играть на музыкальных инструментах, устраивать песнопение, кричать, использовать пиротехнические средства, проводить ремонтно-строительные работы. К административной ответственности также могут быть привлечены владельцы автомобилей, в которых сработала сигнализация, которую долгое время не отключают. – В прошлом году за такого рода нарушения были наказаны 80 жителей нашего города, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Штраф для граждан составляет от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до 25 тысяч, для юридических – от десяти до 100 тысяч рублей. В случае, если в ночное время беспокоит сильный шум, нужно позвонить в полицию по телефонам: 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить