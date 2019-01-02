Жители Кыштыма раскошеливаются на штрафы за нарушение тишины

Автор: КР от Сегодня, 12:47 Категория: Общество

Согласно действующему законодательству нарушать покой жильцов домов запрещается в будние дни с 22 до 6 часов, в выходные и праздничные дни – с 23 до 8 часов.

В обозначенное время нельзя включать громкую музыку в квартирах и на улице, играть на музыкальных инструментах, устраивать песнопение, кричать, использовать пиротехнические средства, проводить ремонтно-строительные работы.

К административной ответственности также могут быть привлечены владельцы автомобилей, в которых сработала сигнализация, которую долгое время не отключают.

– В прошлом году за такого рода нарушения были наказаны 80 жителей нашего города, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Штраф для граждан составляет от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до 25 тысяч, для юридических – от десяти до 100 тысяч рублей.

В случае, если в ночное время беспокоит сильный шум, нужно позвонить в полицию по телефонам: 4-46-61 или 02.