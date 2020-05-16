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В посёлке под Кыштымом произошёл пожар. Ущерб оценивается в два миллиона рублей

Сегодня, 13:54 Категория: Общество
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Сегодня, 16 мая, в четвёртом часу утра произошёл пожар в частном доме на улице Школьная в посёлке Слюдорудник.
Как сказали сайту «КР» в пожарно-спасательной части № 38, причиной возгорания стало нарушение эксплуатации электроприборов. Пострадавших нет. Ущерб оценивается в два миллиона рублей.
В ликвидации возгорания было задействовано пять единиц техники пожарных частей 38, 117 и 118.

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Теги: Кыштым Пожар на Слюдоруднике ПЧ 38 ПЧ 117

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