В посёлке под Кыштымом произошёл пожар. Ущерб оценивается в два миллиона рублей

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Сегодня, 16 мая, в четвёртом часу утра произошёл пожар в частном доме на улице Школьная в посёлке Слюдорудник.

Как сказали сайту «КР» в пожарно-спасательной части № 38, причиной возгорания стало нарушение эксплуатации электроприборов. Пострадавших нет. Ущерб оценивается в два миллиона рублей.

В ликвидации возгорания было задействовано пять единиц техники пожарных частей 38, 117 и 118.