В посёлке под Кыштымом произошёл крупный пожар Автор: КР от Сегодня, 12:30 Категория: Происшествия 0 Вчера около 21 часа на улице Комарова в посёлке Увильды загорелся деревянный коттедж площадью в 120 квадратных метров. Первой на место прибыл боевой расчёт пожарной части № 118, базирующейся в посёлке Тайгинка. – До того, как на подмогу приехали наши коллеги из Кыштыма, в тушении возгорания приняли участие сотрудники санатория «Лесное озеро» – у здравницы есть своя автоцистерна, – сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 118 Константин Плаксин. – Огонь был ликвидирован в половине четвёртого утра. В момент возгорания хозяев дома не было – они прибыли вслед за огнеборцами. Красный петух полностью уничтожил крышу коттеджа, в нём почти не осталось потолка, повреждена и половина стен. Ориентировочный ущерб – один миллион рублей. Огонь мог перекинуться на стоящую рядом баню, однако пожарные отстояли её. На месте происшествия работает специалист отдела надзорной деятельности № 16 по линии МЧС. По предварительной версии, причиной беды стало замыкание электропроводки. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить