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В посёлке под Кыштымом произошёл крупный пожар

Автор: КР от Сегодня, 12:30 Категория: Происшествия

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Вчера около 21 часа на улице Комарова в посёлке Увильды загорелся деревянный коттедж площадью в 120 квадратных метров. Первой на место прибыл боевой расчёт пожарной части № 118, базирующейся в посёлке Тайгинка.

 

– До того, как на подмогу приехали наши коллеги из Кыштыма, в тушении возгорания приняли участие сотрудники санатория «Лесное озеро» – у здравницы есть своя автоцистерна, – сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 118 Константин Плаксин. – Огонь был ликвидирован в половине четвёртого утра.

 

В момент возгорания хозяев дома не было – они прибыли вслед за огнеборцами. Красный петух полностью уничтожил крышу коттеджа, в нём почти не осталось потолка, повреждена и половина стен. Ориентировочный ущерб – один миллион рублей.  

 

Огонь мог перекинуться на стоящую рядом баню, однако пожарные отстояли её. На месте происшествия работает специалист отдела надзорной деятельности № 16 по линии МЧС. По предварительной версии, причиной беды стало замыкание электропроводки.


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