В Кыштыме произошёл пожар, причинивший ущерб почти в два миллиона рублей

Автор: КР от 11-02-2019, 17:35 Категория: Происшествия

Ночью на улице Пушкина 138 загорелась баня. В ликвидации огня были задействованы два пожарных расчёта части № 38 и расчёты еще двух частей № 118 и № 117.

Установлено, что возгорание произошло из-за неправильного устройства дымохода. Хозяина разбудил сильный треск на улице. Увидев пламя, он вывел семью из дома. Огонь перебросился на гараж и дворовые постройки, частично захватив дом.

Дом теперь не предназначен для жилья. Общая сумма ущерба насчитывается приблизительно в два миллиона рублей.