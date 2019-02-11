В Кыштыме произошёл пожар, причинивший ущерб почти в два миллиона рублей Автор: КР от 11-02-2019, 17:35 Категория: Происшествия 0 Ночью на улице Пушкина 138 загорелась баня. В ликвидации огня были задействованы два пожарных расчёта части № 38 и расчёты еще двух частей № 118 и № 117. Установлено, что возгорание произошло из-за неправильного устройства дымохода. Хозяина разбудил сильный треск на улице. Увидев пламя, он вывел семью из дома. Огонь перебросился на гараж и дворовые постройки, частично захватив дом. Дом теперь не предназначен для жилья. Общая сумма ущерба насчитывается приблизительно в два миллиона рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить