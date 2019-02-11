» » В Кыштыме произошёл пожар, причинивший ущерб почти в два миллиона рублей

В Кыштыме произошёл пожар, причинивший ущерб почти в два миллиона рублей

Автор: КР от 11-02-2019, 17:35 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Ночью на улице Пушкина 138 загорелась баня. В ликвидации огня были задействованы два пожарных расчёта части № 38 и расчёты еще двух частей № 118 и № 117.

 

Установлено, что возгорание произошло из-за неправильного устройства дымохода. Хозяина разбудил сильный треск на улице. Увидев пламя, он вывел семью из дома. Огонь перебросился на гараж и дворовые постройки, частично захватив дом.

 

Дом теперь не предназначен для жилья. Общая сумма ущерба насчитывается приблизительно в два миллиона рублей.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter