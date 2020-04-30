В Челябинской области Систему-112 перевели в режим постоянной эксплуатации

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Согласно приказу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Челябинской области переходит в режим постоянной эксплуатации.

Система-112 организована на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Челябинской области. С ноября 2018 года она работала на всей территории Челябинской области в опытном режиме, обеспечивая приём вызовов на номер «112». С 27 апреля система перешла в режим постоянной эксплуатации.

Система-112 – это единая информационная сеть, которая связывает все экстренные оперативные службы и работает в режиме «единого окна». Вызов или сообщение о происшествии на номер «112» принимает и обрабатывает оператор единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования или оператор областного центра обработки вызовов Системы-112. В случаях, требующих реагирования экстренных оперативных служб, вызов (сообщение о происшествии) немедленно передается в службу пожарной охраны, полицию, скорую медицинскую помощь, аварийную службу газовой сети или в «Антитеррор».

Обеспечена возможность оказания дистанционной психологической помощи и приёма вызова на английском или китайском языках. Также на номер «112» возможно отправить смс-сообщение с текстом о необходимой помощи (на данный момент доступно только для абонентов Теле-2, МТС). Вызовы, совершенные из автомобилей, оборудованных модулями ЭРА-ГЛОНАСС, направляются в Систему-112 для организации реагирования.

В 2020 году планируется развитие Системы-112, в частности, создание мобильного приложения, позволяющего существенно расширить функциональные возможности системы экстренного вызова.