В Кыштыме звонки на номер 112 будут приниматься только в экстренных случаях

Автор: КР от Вчера, 11:20 Категория: Общество

С первых чисел декабря на территории Кыштымского городского округа начинает функционировать новая система обработки экстренных вызовов по номеру 112.

Новое оборудование, на закупку которого из областного бюджета было выделено два с половиной миллиона рублей, уже установлено и на днях завершится его тестирование. В четверг его результаты будут направлены в министерство информационных технологий и связи Челябинской области.

– Жители должны понимать, что звонок на номер 112 теперь должен касаться только экстренных случаев: для вызова пожарных, полиции, ГИБДД, скорой помощи, газовой службы, спасателей, – сказала сайту «КР» ведущий специалист управления гражданской защиты Виктория Ковыляева. – Звонки в случаях коммунальной аварии или вопросов, связанных с жилищно-коммунальными службами, принимаются по телефону единой дежурной диспетчерской службы 4-11-12. В противном случае оператор системы 112 будет вынужден перенаправлять вызов на телефон ЕДДС, а пока линия будет занята, кто-то, кому действительно будет нужна экстренная помощь, не сможет дозвониться. Главное – чтобы люди поняли эту разницу.

Во время звонка на номер 112 у оператора на мониторе компьютера появляется сразу два окна. В первом оформляется регистрационная карта: ФИО звонившего, суть вопроса, телефон для связи. На втором на электронной карте Кыштымского округа высвечивается его местоположение.

На ответ абоненту у оператора должно уходить всего восемь секунд, ещё тридцать – на заполнение карты. В течение одной минуты она поступает в соответствующую службу, по линии которой был запрос. При этом вся необходимая информация появится уже на мониторах экстренных служб.