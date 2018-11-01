В Кыштыме звонки на номер 112 будут приниматься только в экстренных случаях Автор: КР от Вчера, 11:20 Категория: Общество 0 С первых чисел декабря на территории Кыштымского городского округа начинает функционировать новая система обработки экстренных вызовов по номеру 112. Новое оборудование, на закупку которого из областного бюджета было выделено два с половиной миллиона рублей, уже установлено и на днях завершится его тестирование. В четверг его результаты будут направлены в министерство информационных технологий и связи Челябинской области. – Жители должны понимать, что звонок на номер 112 теперь должен касаться только экстренных случаев: для вызова пожарных, полиции, ГИБДД, скорой помощи, газовой службы, спасателей, – сказала сайту «КР» ведущий специалист управления гражданской защиты Виктория Ковыляева. – Звонки в случаях коммунальной аварии или вопросов, связанных с жилищно-коммунальными службами, принимаются по телефону единой дежурной диспетчерской службы 4-11-12. В противном случае оператор системы 112 будет вынужден перенаправлять вызов на телефон ЕДДС, а пока линия будет занята, кто-то, кому действительно будет нужна экстренная помощь, не сможет дозвониться. Главное – чтобы люди поняли эту разницу. Во время звонка на номер 112 у оператора на мониторе компьютера появляется сразу два окна. В первом оформляется регистрационная карта: ФИО звонившего, суть вопроса, телефон для связи. На втором на электронной карте Кыштымского округа высвечивается его местоположение. На ответ абоненту у оператора должно уходить всего восемь секунд, ещё тридцать – на заполнение карты. В течение одной минуты она поступает в соответствующую службу, по линии которой был запрос. При этом вся необходимая информация появится уже на мониторах экстренных служб. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить