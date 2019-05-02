Предостережение. В Кыштыме будут безоговорочно штрафовать любителей отдыха в лесу

Автор: КР от Сегодня, 10:46 Категория: Общество

Напомним, глава Челябинской области Алексей Текслер с 1 мая ввёл особый противопожарный режим на всей территории Южного Урала. Аналогичное постановление издала и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Вход и въезд в лесную зону строго воспрещён. Исключение составляют только работники по охране, защите и воспроизводству лесов.

Разведение костров, мангалов, сжигание мусора, сухой травы, в том числе и в бочках, проведение пожароопасных работ на объектах, – тоже под строжайшим запретом.

По данным челябинского гидрометеоцентра, с сегодняшнего дня и по 10 мая на всей территории нашей области сохранится аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами на семь и более градусов выше климатической нормы. И это увеличивает пожарную опасность.

В эти дни в усиленном режиме будут проводиться рейды по контролю за соблюдением правил противопожарного режима. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.

Так, для граждан сумма штрафа составит от четырёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40, а юридическим лицам придётся раскошелиться от 300 до 400 тысяч рублей.

При нахождении в опасности и для сообщения важной инфомрации о необходимости проведения спасательных мероприятий, обнаружении лесного пожара необходимо срочно звонить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 4-11-12 или на номер 112.