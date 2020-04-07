В Кыштыме газифицируют район Южной

Вчера, 14:14 Категория: Общество

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Газ появится в домах района Южной в Кыштыме. В частности, в план газификации внесены улицы 1-я и 2-я Южная, Озёрная, Саломатина, Калинина, с 228 по 236 дома и переулок Клима Косолапова. На эти цели из бюджета Кыштымского городского округа выделено 15 миллионов 491 тысяча 477 рублей.



Информация о заказе размещена отделом капитального строительства в Единой информационной системе в сфере закупок. Итоги аукциона подведут 13 апреля.



Всего под газификацию попадут 110 домов микрорайона «Южный». Завершить все работы планируется к октябрю.