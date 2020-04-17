Специалист-эпидемиолог расскажет в студии ОТВ о прогнозах распространения коронавируса. Программа выйдет в эфир завтра

Вчера, 20:00 Категория: Общество

45

0

В эту субботу, 18 апреля, в 9:30 в рамках программы «О здоровье» в студию ОТВ приглашён специальный гость – кандидат медицинских наук, заместитель главного врача областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Челябинской области Александр Выгоняйлов.

В программе прозвучит информация о том, как иммунитет человека борется с COVID-19, специалист расскажет о выживаемости вируса и улучшится ли ситуация ближе к лету, нужно ли делать тесты всем без исключения и чем это может грозить, достаточно ли принятых мер по самоизоляции и когда эпидемия закончится.

Берегите себя и близких, оставайтесь дома и смотрите ОТВ на 21 кнопке и на сайте https://www.1obl.ru/otv-online/