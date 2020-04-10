В эту субботу, 11 апреля, на телеканале «ОТВ» прозвучит вся правда о коронавирусе

Сегодня, 11:00 Категория: Общество

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На сегодняшний день самая горячая тема для обсуждения – коронавирус и всё, что с ним связано. Кому верить и как разобраться в этом потоке информации, на самом ли деле так страшен этот вирус? В этом поможет разобраться заведующая кафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор – Л.И. Ратникова.

Вы узнаете о самых значимых эпидемиях мира, откуда они появляются и о мутации вирусов, чем опасен новый коронавирус, его симптомы, какие осложнения может вызвать, источники коронавирусной инфекции и как избежать заражения, а также методы диагностики этого опасного вируса и какие медицинские препараты применяют при лечении больных.

Оставайтесь в кругу близких и смотрите телеканал «ОТВ» на 21 кнопке. Вся правда о коронавирусе 11 апреля в 9:30.

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