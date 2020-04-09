В Кыштыме члены общественного совета при отделе полиции присоединились к акции «Оставайтесь дома!»

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Члены общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» присоединились к акции «Оставайтесь дома!», направленную на поддержку ограничительных мер в период распространения короновирусной инфекции.

Соблюдать режим самоизоляции и находиться дома – это то, что сейчас особенно важно для каждого человека. На своем примере общественники выразили свою гражданскую позицию и просят жителей Кыштымского городского округа серьёзно отнестись к сложившейся ситуации и, по возможности, оставаться дома.

Председатель совета Александр Баланцов, обращаясь к жителям Кыштыма отметил: «Масштаб противодействия напасти, охватившей большинство регионов России, требует адекватного реагирования, включающего как меры медико-профилактического и правового характера, так и меры морально-нравственного порядка. Последнее имеет особое значение. Нет ничего страшнее паники, халатности, разгильдяйства и безответственности. И строгая правовая оценка поведения естественна и необходима, также как необходимы превентивные меры административного и уголовного характера, принятые федеральными, областными и городскими органами государственной власти. Призываю граждан относиться уважительно к закону и к труду сотрудников полиции, которые в сложное время, с риском для своего здоровья, проводят меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции».

Член Любовь Беспалова: «Сегодня от каждого из нас зависит, как мы справимся с коронавирусной инфекцией. Я хочу обратиться к вам с просьбой. Пожалуйста, выполняйте те требования, о которых нам говорят органы власти: не выходите из дома без надобности. Если всё, что нам рекомендуют, мы выполним, я думаю, мы очень быстро справимся с этой бедой. Я сижу дома. Привожу свои мысли и дела в порядок. Здоровья вам!»