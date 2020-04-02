В Кыштыме пожарные присоединились к популярному в России флешмобу

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Фото группы "МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш"



В социальных сетях набирает популярность новый флешмоб «Мы работаем для вас, оставайтесь дома ради нас!». Цель – призвать людей самоизолироваться, чтобы помочь остановить распространение коронавирусной инфекции. К флешмобу присоединяются медработники, энергетики, сотрудники МЧС, полиции и других структур, которые обеспечивают работу важных сфер жизнедеятельности.



В Кыштыме работники пожарной части № 38 и отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 16 присоединились к всероссийскому флешмобу. Они сделали фотографию на фоне пожарной машины. «COVID-19. Оставайтесь дома. Мы работаем ради вас. Не забывайте о пожарной безопасности» – гласит их призыв.