Спасатели предупреждают жителей Кыштыма об опасностях весеннего льда

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В Челябинской области уже зарегистрирован первый случай, когда южноуралец едва не ушёл под лёд

Это произошло четыре дня назад в Магнитогорске. В восьмом часу вечера оперативному дежурному магнитогорского отряда областной поисково-спасательной службы поступил звонок. Очевидцы утверждали, что в реке Урал в районе улицы Набережной, под лёд провалился мужчина. Прибыв на место, дежурная смена обнаружила рыбака в 300 метрах от берега. При помощи плавательных средств, спасатели добрались до пострадавшего мужчины 1949 года рождения и эвакуировали его на берег, где передали медицинской бригаде.





Поисково-спасательная служба Челябинской области напоминает:

1. Очень опасно выходить на лёд водоема, если толщина его меньше семи сантиметров. Надежный лёд обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок.

2. Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и на родниках, куда вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий.

3. Для любителей подледного лова - свои меры предосторожности:

• Не следует пробивать несколько лунок рядом;

• Опасно собираться большими группами в одном месте;

• Не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин;

• Обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров.

4. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем, по одиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров.

5. Довольно редко лёд проламывается мгновенно. Обычно несчастью предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам.

6. Если лёд все же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинув руки, лечь на живот и выбираться на берег полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны. Двигаться обязательно в ту сторону, откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лёд путем перекатывания со спины на живот.

7. Самое главное - сохранять спокойствие, потому что даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем, активно действовать необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. Даже 10 минут пребывания в ледяной воде уже крайне опасно для жизни.

8. Если кто-то на ваших глазах провалился под лёд, помощь должны оказывать не более двух человек. Необходимо лечь на живот, подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф. Если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лёд цепочкой, удерживая друг друга за ноги.

9. Спасённого из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется.

10. Если Вы сами выбрались на лёд, нужно откатиться от пролома и ползти в ту сторону, откуда шли. Несмотря на то, что холод и сырость толкают вас бежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. Снимите с себя всю одежду, выжмите, оденьте снова, пусть даже замерзшую, и делайте согревающие упражнения, как бы тяжело это для вас не было. Если вы начали дрожать это очень хороший признак – организм согревается.