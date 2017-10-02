Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Озёрске ушли под лёд два подростка

В Озёрске ушли под лёд два подростка

Автор: КР от Сегодня, 13:25 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Это случилось вчера в девятом часу вечера. На пульт Единой дежурно-диспетчерской службы Озёрского округа позвонил мужчина, который услышал крики о помощи. Они доносились с озера Большая Нанога в районе бульвара Гайдара.

 

Звонок прохожего буквально спас двух подростков от гибели в проруби. Когда спасатели добрались до полыньи, они оба уже ушли под воду.

 

Один из озёрских спасателей ползком подобрался к тонущим парням. Он вызволил из проруби одного подростка и тот самостоятельно добрался до берега. За вторым юношей пришлось нырять. С сильнейшим переохлаждением его доставили в реанимацию.

 

В Кыштымском округе выходные у отряда поисково-спасательной службы Челябинской области выдались спокойными. Однако спасатели предупреждают: выходить на тонкий осенний лёд крайне опасно, особенно сейчас, когда дожди сделали его ещё более хрупким.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter