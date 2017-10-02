В Озёрске ушли под лёд два подростка
Автор: КР от Сегодня, 13:25 Категория: Происшествия
Это случилось вчера в девятом часу вечера. На пульт Единой дежурно-диспетчерской службы Озёрского округа позвонил мужчина, который услышал крики о помощи. Они доносились с озера Большая Нанога в районе бульвара Гайдара.
Звонок прохожего буквально спас двух подростков от гибели в проруби. Когда спасатели добрались до полыньи, они оба уже ушли под воду.
Один из озёрских спасателей ползком подобрался к тонущим парням. Он вызволил из проруби одного подростка и тот самостоятельно добрался до берега. За вторым юношей пришлось нырять. С сильнейшим переохлаждением его доставили в реанимацию.
В Кыштымском округе выходные у отряда поисково-спасательной службы Челябинской области выдались спокойными. Однако спасатели предупреждают: выходить на тонкий осенний лёд крайне опасно, особенно сейчас, когда дожди сделали его ещё более хрупким.