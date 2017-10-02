В Озёрске ушли под лёд два подростка

Автор: КР от Сегодня, 13:25 Категория: Происшествия

Это случилось вчера в девятом часу вечера. На пульт Единой дежурно-диспетчерской службы Озёрского округа позвонил мужчина, который услышал крики о помощи. Они доносились с озера Большая Нанога в районе бульвара Гайдара.

Звонок прохожего буквально спас двух подростков от гибели в проруби. Когда спасатели добрались до полыньи, они оба уже ушли под воду.

Один из озёрских спасателей ползком подобрался к тонущим парням. Он вызволил из проруби одного подростка и тот самостоятельно добрался до берега. За вторым юношей пришлось нырять. С сильнейшим переохлаждением его доставили в реанимацию.

В Кыштымском округе выходные у отряда поисково-спасательной службы Челябинской области выдались спокойными. Однако спасатели предупреждают: выходить на тонкий осенний лёд крайне опасно, особенно сейчас, когда дожди сделали его ещё более хрупким.