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Спасатели Кыштыма спасли косулю, которая каким-то образом оказалась в самом центре города

Автор: КР от Вчера, 11:09 Категория: Происшествия

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Меньше часа назад спасатели кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области спасли самку косулю, которая непонятным образом оказалась на островке льда городского пруда. Её заметили очевидцы с берега.

 

Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь отряда Юрий Бегджиков, четверо спасателей на лодке подплыли к бедолаге и с помощью верёвок затащили её на своё судно.

 

– Это была самка косуля примерно трёхлетнего возраста. Как она могла попасть на пруд, непонятно. Наверное, на коньках пришла покататься,– пошутил Бегджиков. – Косуля довольно резвая, всё норовила от нас сбежать.

 

Спасатели отвезли животное к лесному массиву в район Сугомака и отпустили его на волю.

 

 

 

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