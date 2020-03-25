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В Кыштымский городской суд передадут полномочия Карабашского суда

Вчера, 14:10 Категория: Общество
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Законодательное собрание Челябинской области рассмотрит упразднение трёх судов в муниципалитетах. В пояснительной записке к законопроекту такая мера объясняется тем, что в штате Нязепетровского районного и Карабашского городского судов числится по двое судей. Три судьи работают в Кизильском районном суде.

В связи с малым составом возникают трудности в реализации права на рассмотрение уголовных дел коллегией из трёх судей. Затруднительно выполнять отвод судьи и направлять дело на рассмотрение  вином составе суда. 

Поэтому предполагается, что полномочия Карабашского городского суда передадут Кыштымскому городскому суду. Дела в Кизильском и Нязепетровском районах будут рассматривать суды Агаповского района и городской суд Верхнего Уфалея.

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Теги: Кыштым Законодательное Собрание Челябинской области Кыштымский городской суд упразднение судов Карабашский городской суд

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