В Кыштыме на треть увеличилось количество женщин, осуждённых по уголовным статьям

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В Кыштымском городском суде подведены итоги за 2019 год. Всего на рассмотрение поступило 225 уголовных дел, тогда как в 2018 году – 168. Ни одного оправдательного приговора кыштымские судьи не вынесли.

Причём, как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Елена Казакова, на 32 процента увеличилось количество осуждённых женщин – 25 в 2019 году против 17 – в 2018-м.

Основную массу всех уголовных дел составили преступления против собственности, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Что касается категории гражданских дел, их в Кыштымском городском суде было рассмотрено 664. Чаще всего судьям приходится принимать решения по взысканию просроченной задолженности по кредитным договорам и договорам займа; разбираться в семейных и трудовых спорах.