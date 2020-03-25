В Кыштыме молодожёнов призывают перенести даты свадеб, а личные обращения в отдел ЗАГС свести к минимуму

Вчера, 10:54 Категория: Общество

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Такие меры носят временный характер и связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщила сайту «КР» заведующая отделом ЗАГС в Кыштыме Марина Шувалова, влюблённым, желающим произвести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке, предлагается перенести её на более поздний срок. В случае несогласия – ограничить количество гостей на церемонии (не более 10 человек, учитывая сотрудников органа ЗАГС).

Временно приостановлено проведение различных мероприятий, таких как чествование юбиляров супружеской жизни, вручение свидетельств о рождении, проведение экскурсий и открытых дверей в органах ЗАГС Челябинской области.

Документы по государственной регистрации рождения, смерти, заключения или расторжения брака, усыновления (удочерения) принимаются в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Внимание! При подаче заявления на портале необходимо выбрать соответствующий орган ЗАГС по месту жительства.

Все консультации в сфере записей актов гражданского состояния можно получить, не выходя из дома, по телефонам отдела ЗАГС в Кыштыме – 4-60-04, 4-60-05.