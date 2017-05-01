В Кыштыме будущим молодожёнам пока недоступен портал Госуслуг
Автор: КР от Сегодня, 10:18 Категория: Общество
Подать заявление о заключении брака можно только при личном обращении в кыштымский отдел ЗАГС. Такая же услуга, но в электронном виде, недоступна уже вторую неделю.
– Подача электронных заявлений на заключение брака только начала набирать обороты, но 13 мая по всей стране пронеслась хакерская атака, – сказала сайту «КР» начальник Кыштымского отдела ЗАГС Марина Шувалова. – Вирус проник не только в компьютерные базы силовых структур, банков и других служб и организаций. Под удар попал и госкомитет ЗАГС. Наши услуги в электронном виде пока недоступны.
А между тем, подать заявление на портале Госуслуг было не только быстро удобно, но и дешевле, чем при личном обращении в ЗАГС. Так, размер госпошлины за заключение брака составляет 350 рублей, а при подаче документов в электронном виде – 245 рублей.
Но технический сбой, как утверждают специалисты, не сказался на желании молодых связать себя узами Гименея. Что касается Кыштыма, то здесь, говорит Шувалова, молодёжь вообще не суеверная и женятся даже в мае. Несмотря на поговорку «Женишься в мае – всю жизнь будешь маяться».
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