Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме будущим молодожёнам пока недоступен портал Госуслуг

В Кыштыме будущим молодожёнам пока недоступен портал Госуслуг

Автор: КР от Сегодня, 10:18 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Подать заявление о заключении брака можно только при личном обращении в кыштымский отдел ЗАГС. Такая же услуга, но в электронном виде, недоступна уже вторую неделю.

 

– Подача электронных заявлений на заключение брака только начала набирать обороты, но 13 мая по всей стране пронеслась хакерская атака, – сказала сайту «КР» начальник Кыштымского отдела ЗАГС Марина Шувалова. – Вирус проник не только в компьютерные базы силовых структур, банков и других служб и организаций. Под удар попал и госкомитет ЗАГС. Наши услуги в электронном виде пока недоступны.

 

А между тем, подать заявление на портале Госуслуг было не только быстро удобно, но и дешевле, чем при личном обращении в ЗАГС. Так, размер госпошлины за заключение брака составляет 350 рублей, а при подаче документов в электронном виде – 245 рублей.

 

Но технический сбой, как утверждают специалисты, не сказался на желании молодых связать себя узами Гименея. Что касается Кыштыма, то здесь, говорит Шувалова, молодёжь вообще не суеверная и женятся даже в мае. Несмотря на поговорку «Женишься в мае – всю жизнь будешь маяться».  

 

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter