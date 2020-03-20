В Кыштыме будущих молодожёнов призывают отказаться от слишком пышных свадеб

Сегодня, 11:22 Категория: Общество

405

0

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции вносит коррективы даже в самые торжественные моменты. Так, в Кыштымском городском отделе ЗАГС на торжественную церемонию бракосочетания рекомендуют приглашать не более 30 гостей.

– В общем-то, зал для торжеств как раз и рассчитан на 30 человек, – сказала сайту «КР» начальник отдела Марина Шувалова. – Но мы всё равно предупреждаем будущих молодожёнов, чтобы на регистрации не находилось слишком много народу.

Что касается свадеб, то их в последнее время меньше не стало. А вот рядовых посетителей отдела ЗАГС заметно поубавилось. Если раньше в приёмные дни к 10 часам утра у дверей собирались уже целые очереди, то теперь посетители приходят за необходимыми справками и услугами размеренно, в течение всего дня.

– Мы работаем в штатном режиме, – отметила Марина Анатольевна. – А вот меры профилактики и дезинфекции помещений, конечно же, усилили. Все наши сотрудники находятся в медицинских масках. Влажная уборка с применением дезинфицирующих растворов проводится каждые два часа. Сейчас думаем над тем, чтобы специальные антисептики или влажные салфетки разместить в фойе для посетителей.