В Кыштыме отловом бездомных собак занимается компания из Копейска

Вчера, 10:59 Категория: Общество

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Завершился электронный аукцион по отлову, транспортировке в приют, содержанию и учёту животных, а также по их захоронению. В Кыштымском городском округе эту работу выполнит специализированная лицензионная организация из Копейска ООО «ЮВИН».

Контракт заключён до 20 декабря 2020 года. Заявки на отлов бродячих животных можно подавать в управление городского хозяйства по телефону: 8 (351-51) 4-05-51 или в единую дежурно-диспетчерскую службу: 8 (351-51) 4-11-12.

После отлова бездомным собак и кошек будут отправлять в приют ООО «ЮНВИН». Там сначала проведут стерилизацию и вакцинацию, а потом в течение 21 дня будут искать нового хозяина. По истечении этого срока, если животное не проявляет агрессию, его вернут в естественную среду в прежнее место обитания.

Управление городского хозяйства просит жителей Кыштыма ответственно относиться к своим питомцам и не отпускать их из дома. Информацию о владельцах, отпускающих с привязи собак, просят сообщать в письменной форме в кабинет № 10 на улице Фрунзе, 3.