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В Кыштыме ондатра покусала собаку

Автор: КР от Сегодня, 12:37 Категория: Происшествия

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Жительница частного сектора в районе Нижнего Кыштыма выгуливала трёх собак. Её четвероногие друзья разбрелись по берегу небольшого болотца. Они увидели ондатру и поймали её. Однако дикий зверь сумел за себя постоять и сильно покусал одну из нападавших.

 

Как сказала сайту «КР» ветеринарный врач ветстанции Марина Казакова, хозяйка привезла своего питомца на осмотр в ветеринарную станцию. Сейчас хвостатый пациент изолирован не только от людей, но и от своих сородичей. На следующей неделе ему поставят прививку от бешенства, хотя, по словам специалистов, никаких внешних проявлений, указывающих на это опасное заболевание, нет.

 

– И всё же лучше перестраховаться, – говорит Марина Владимировна. – Меня вообще удивляет, почему кыштымцы столь неохотно привозят своих кошек и собак на прививки от бешенства. Тем более что данная процедура проводится бесплатно. По примерным подсчётам, в Кыштымском городском округе вакцинации от бешенства подлежат порядка десяти тысяч домашних питомцев. Мы готовы обеспечить вакциной каждого из них, однако с начала года вакцинацию прошли всего около трёхсот животных. В основном это породистые, которые участвуют в выставках, а также охотничьи собаки.

 

В весенне-осенний период, когда хозяева довольно часто берут своих любимцев в сады и на пикники, очень важно предостеречь их от смертельно опасного вируса. Ежегодная вакцинация на все сто процентов защищает животных от заражения бешенством.

 

Ближайший день, когда кыштымцы могут привить своих кошек и собак, – 11 апреля. Ветстанция, расположенная на улице Механическая, 23, работает с 8 до 17 часов, перерыв – с 12 до 13 часов.

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