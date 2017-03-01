Бродячие собаки искусали жителя Кыштыма и теперь сторожат калитку его дома

Автор: КР от Вчера, 12:00 Категория: Происшествия

Вчера в дежурную часть полиции позвонил житель одного из домов на улице Солонцовой, что за кондитерской фабрикой, и пожаловался, что из-за стаи собак он не может выйти за ворота. Неделей ранее он уже обращался в полицию – его искусали бродячие псы, и пришлось обратиться в больницу.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, сотрудники дежурной части позвонили в Дорсервис, в чьей компетенции отлов бродячих собак.

Коммунальщики подтвердили, что приняли заявку от полицейских, хотя, как следует из пояснений, они должны реагировать только на личные заявления пришедших к ним граждан. Что касается заявки с улицы Солонцовой, то пока распоряжения от руководителя Дорсервиса на её исполнение не поступало.

С начала года полицейские приняли три сообщения об угрозе нападения со стороны уличных псов. Хотя она исходит порой и от домашних питомцев. Так, в начале марта в полицию обратилась жительница посёлка Северный. Её односельчанин отпускал свою собаку породы алабай на улицу без намордника и без присмотра. После разговора с полицейскими хозяин громадной псины пообещал, что больше такое не повторится.