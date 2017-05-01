В Кыштыме перед зданием ЗАГС появится ромашковая клумба в виде сердца
Автор: КР от Сегодня, 09:59 Категория: Даты
В настоящее время уже ведётся работа по её оформлению. Как сказала сайту «КР» начальник Кыштымского отдела ЗАГС Марина Шувалова, к Дню Петра и Февронии, который будет отмечаться 8 июля, новая клумба будет утопать в красивых ромашках. Именно этот цветок считается символом любви, семьи и верности.
Рассаду ромашек Марина Шувалова накопала у себя в саду. Плодородную почву для клумбы бесплатно привёз индивидуальный предприниматель Михаил Енидунаев. Над созданием клумбы в виде сердца трудится восемь волонтёров из числа кыштымских студентов.
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