Жителям Кыштыма рекомендуют обезопасить дома от пожаров с помощью датчиков

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Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты, ежегодно в Кыштымском городском округе происходят пожары, в результате которых погибают люди. В целях предупреждения несчастных случаев рекомендуется устанавливать дымовые пожарные извещатели в домах.

Автономный пожарный извещатель – это дополнительное средство защиты от пожара в доме, реагирующее на дым ещё на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами. Прибор издаёт оглушительный сигнал тревоги. Это спасает жизни. Кроме того, извещатели нового поколения со встроенным GSM-модулем передают SMS-сообщения о срабатывании устройства на сотовые телефоны.

Основной пик пожаров приходится на выходные и праздничные дни, периоды резкого перепада температуры и массового использования обогревателей в домах, а также в ночное время с 23 часов до 4 часов утра, когда люди спят.

Автономный пожарный извещатель прост в эксплуатации и не требует обслуживания в специализированной организации, его можно приобрести и установить самостоятельно. Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому эффективней установить пожарный извещатель на потолке. Достаточно одного датчика, чтобы разбудить даже крепко спящего человека. Для семей, в которых есть маленькие дети, предусмотрены устройства с функцией постепенного нарастания звука, чтобы не напугать малышей.

Также автономные извещатели не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Минимум раз в год требуется менять батарейки. И периодически, как минимум раз в полгода, снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.