Неблагополучные семьи Кыштыма – под доглядом социальной службы и органов пожнадзора Автор: КР от Вчера, 14:20 Категория: Общество 0 Прошёл рейд по квартирам и домам, в которых живут семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении и попавшие в трудную жизненную ситуацию. Проверка касалась соблюдения правил пожарной безопасности. – Такие рейды проводятся для предотвращения гибели детей на пожарах, – сообщила сайту «КР» специалист управления гражданской защиты Евгения Баландина. – Мы проверяем состояние электрических приборов и отопительных печей, бесплатно устанавливаем дымовые пожарные извещатели. Приборы появляются только в тех квартирах и домах, которые являются муниципальной собственностью. В этом году их установлено 21. В прошлом году в неблагополучных семьях появилось столько же дымовых извещателей. Периодически они срабатывают, но во многих случаях это происходит из-за курения жильцов. Как рассказывают представители контролирующих органов, неблагополучные граждане специально задымляют пожарные извещатели, чтобы проверить их работоспособность. Учёт адресов, где необходим дополнительный контроль, ведут сотрудники государственного пожарного надзора, управления гражданской защиты и комплексного центра социального обслуживания населения. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата курсор Вчера, 14:35 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций не смешите мои... 0