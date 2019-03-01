В Кыштыме многодетным семьям бесплатно устанавливают пожарные извещатели

Автор: КР от Вчера, 13:46 Категория: Общество

Одна из главных причин гибели людей при пожаре – дым. Предупредить его появление помогают пожарные извещатели. По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в 2019 году из регионального бюджета на их установку в домах малообеспеченных многодетных семей, а также тех, кто состоит на профилактическом учёте в центре помощи семьи и детям, направлено два миллиона рублей.

В Кыштымском городском округе в прошлом году на средства из местного бюджета пожарные извещатели были установлены в домах 10 семей. Ещё в 37 домах их установят в этом году. В муниципальной казне на эти цели предусмотрено 69 тысяч рублей. Особое внимание уделят семьям, находящимся в группе риска.

По данным Главка МЧС по Челябинской области, с начала 2019 года в нашем регионе уже произошло 15 случаев, когда сработавшие пожарные извещатели спасли жизни людей, в том числе детей.