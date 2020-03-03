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МФЦ в Кыштыме теперь находится по новому адресу

Сегодня, 07:30 Категория: Общество
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Фото Максима Марининова

 

Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг теперь находится на улице Республики, 10. 

 

В зале установлены информационные стенды, знаки навигации, стойки, оборудованы кабинки для приёма посетителей. Как отметила заместитель главы Кыштымского городского округа по информационным технологиям Елена Зарубина, новое размещение МФЦ имеет ряд преимуществ. Это центр города с хорошей транспортной доступностью, а также близостью других муниципальных и государственных учреждений, наличие автостоянки, просторный зал. В ближайшие дни завершатся работы по обеспечению доступности МФЦ для маломобильных групп населения. 

 

Приём посетителей в понедельник проходит с 8 до 18 часов, во вторник – с 8 до 20 часов, в среду и четверг – с 8 до 18 часов, в пятницу с 9 до 18 часов, в субботу – с 9 до 12 часов. Телефон: 8-958-158-67-35.

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Теги: Кыштым МФЦ Новый адрес Республики 10

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