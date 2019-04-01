Жители Кыштыма смогут бесплатно распечатать портреты своих родных для шествия в «Бессмертном полку»

Автор: КР от Вчера, 15:22 Категория: Общество

Впервые в этом году к всероссийской акции в нашем городе присоединится многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

Жители нашего города смогут распечатать в МФЦ фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

– Участники шествия получат портреты формата А4, оформленные в стиле акции «Бессмертный полк», – пояснила сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по информационным технологиям Елена Зарубина. – По своему желанию кыштымцы смогут вставить фото в рамочку или закрепить на штендер.

Распечатать портреты можно будет 23, 24, 25, 26, 29 и 30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая по адресу: улица Дёмина, 7 с 9 до 18 часов.

Напомним, изготовить фотографии можно и самостоятельно. Никаких стандартов по оформлению нет. Прийти на акцию можно с любым памятным плакатом.

Построение колонны «Бессмертного полка» начнётся на площади Карла Маркса 9 мая в 9:40, сразу после окончания митинга в честь Великой Победы.