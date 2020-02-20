В Кыштыме завтра запланированы отключения электроснабжения

Сегодня, 18:07 Категория: Общество

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Завтра, 21 февраля, с 9 до 15 часов в связи с подключением жилых домов на ВЛ-0,4кВ от ТП-9 и ТП-14 запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах Сугомакская, 1-49, 2-52; З. Космодемьянской, 1-23, 2-24, М. Сибиряка, 17-79, 20-72, Кутузова, 1-9, 12-14, Школьная, 8, 2-я Дачная, 16-66, 19-73, пр. Соймановский, 4-34, 17-33, Ленина, 43-53, 41а, гаражный кооператив «Восток 2».

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.