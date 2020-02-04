ЕДДС Кыштыма сообщает о проведении работ на электросетях

Сегодня, 12:41 Категория: Общество

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Завтра, 5 февраля, с 9 до 17 часов в связи с подключением жилых домов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 и ТП-88 запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах Красной Звезды, с 13 по 50, Челюскинцев, с 1 по 36, Долгова, с 24 по 35, Каслинская, с 2 по 17, Горького, с 7 по 15, Восточная, с 15 по 17, К. Либкнехта, с 15 по 100, Восточная, 12, пер. Восточный, Свердлова, с 2 по 87, Малышева, с 2 по 49, Долгова, с 7 по 14, Механическая, 2, 3, 4, Горького, 1, 3, 5.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.