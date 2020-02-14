В нескольких районах Кыштыма отключат электроснабжение

Вчера, 16:41 Категория: Общество

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Завтра, 17 февраля, с 9 до 15 часов в связи с подключением жилого дома на ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах М. Аношкина, 1-13, 12-54, Фабричная, 10, М. Тюменская, 2-78, 1-67, Абрамова, 2-32, 1-39, Маяковского, 2, 3, 5, 7, Папанина, 2-4, 3-7.

С 9 до 16 часов в связи с подключением жилого дома будет отключено электроснабжение в домах на улицах Сугомакская, 1-49, 2-52, З. Космодемьянской, 1-23, 2-24, М. Сибиряка, 17-57, 20-44, 46-72, 41-79, Кутузова, 3-9, 12-14, Школьная, 8, 2-я Дачная, 16-66, 19-73, пр. Соймановский, 4-34, 17-33.

С 13 до 16 часов в связи с технологическим подключением абонента гаражного кооператива «Восток-2» запланировано отключение электроснабжения в домах на улице Ленина, 43-53, 41а и в гаражном кооперативе «Восток-2».

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.