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Жителей Кыштыма предупреждают о перебоях в электроснабжении

Вчера, 09:30 Категория: Общество
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Завтра, 6 февраля, с 9 до 17 часов, в связи с подключением жилых домов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-153 и ТП-36, запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах Луначарского, с 21 по 48, А. Романова, с 43 по 64, Швейкина, с 132 по  137, Металлистов, 1, 2, 4, Республики, 109, Комсомольская, с 37 по 58,Торфяная, с  1 по 9, Пугачёва, с 8 по 43, Куйбышева, с 3а по 13, Красных Зорь, с 1 по 12.

 

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.

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Теги: Кыштым ЕДДС Плановые работы на электросетях Отключение электроснабжения

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