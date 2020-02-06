Завтра в Кыштыме снова отключат электричество

Сегодня, 13:50 Категория: Общество

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Завтра, 7 февраля, с 9 до 16 часов в связи с подключением жилого дома на ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах Некрасова, с 1 по 14, Ветеранов, с 22 по 43, Советская, с 21 по 27, переулок Советский, с 2 по 12.

С 10 до 14 часов в связи с заменой выключателя нагрузки в РУ-6 кВ будет отключено электроснабжение в домах на улицах Графитовая, Правды, 30а, Абразивная, 2-я Корундовая, 27, 29.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.