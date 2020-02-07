ЕДДС Кыштыма сообщает об отключении электроснабжения

Вчера, 11:00 Категория: Общество

128

0

Завтра, 10 февраля, с 10 до 14 часов, в связи с заменой выключателя нагрузки в РУ-6 кВ на ТП-40 запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах Челюскинцев, 37А, 37Б, Красной Звезды, с 37 по 70 (чётная сторона).

С 9 до 15 часов в связи с подключением жилого дома на ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 и ТП-3 будет отключено электроснабжение в домах на улицах Пушкина, 5-45, 8-84, Швейкина, 112- 130, 109-133, Комарова, 2-54, 3-27, Депо 1, 2в, 3, 10, ЛПХ.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.