Губернатор Борис Дубровский поставил задачу ликвидировать очередь для многодетных семей при получении земельных участков
Автор: КР от Вчера, 11:37 Категория: Общество
– С одной стороны, наличие очереди свидетельствует о хорошем уровне рождаемости в регионе, – считает губернатор. – А если серьёзно, то поддержка многодетных семей – это наш приоритет. Мы должны сделать для них всё, что можем в текущих условиях, и сделать это быстро.
Борис Дубровский распорядился сформировать межведомственную рабочую группу, которая предложит алгоритмы и сроки решения вопроса.
Многодетные семьи получили право на земельные участки благодаря указу № 600 от 7 мая 2012 года президента РФ Владимира Путина. По итогам форума «Эффективная социальная политика: новые решения», который состоялся в 2016 году, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил главам регионов в течение трёх лет устранить очередь среди многодетных семей на обеспечение участками с подведённой инфраструктурой.
В Кыштымском городском округе в списках нуждающихся в жилье граждан на 1 января этого года состоит 75 семей. В прошлом году субсидия на приобретение жилья была предоставлена лишь одной многодетной семье. Вместе с тем, продолжается работа по бесплатному предоставлению земельных участков молодым и многодетным семьям. За прошлый год было предоставлено 23 участка общей площадью 2,809 га и сформировано ещё 15 для предоставления в этом году.
Работа по формированию дополнительных участков будет продолжена. Всего на сегодня в очереди состоит 134 семьи, имеющих право на бесплатное получение участка под индивидуальное жилищное строительство.
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