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Губернатор Борис Дубровский поставил задачу ликвидировать очередь для многодетных семей при получении земельных участков

Автор: КР от Вчера, 11:37 Категория: Общество

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– С одной стороны, наличие очереди свидетельствует о хорошем уровне рождаемости в регионе, – считает губернатор. – А если серьёзно, то поддержка многодетных семей – это наш приоритет. Мы должны сделать для них всё, что можем в текущих условиях, и сделать это быстро.

 

Борис Дубровский распорядился сформировать межведомственную рабочую группу, которая предложит алгоритмы и сроки решения вопроса.

 

Многодетные семьи получили право на земельные участки благодаря указу № 600 от 7 мая 2012 года президента РФ Владимира Путина. По итогам форума «Эффективная социальная политика: новые решения», который состоялся в 2016 году, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил главам регионов в течение трёх лет устранить очередь среди многодетных семей на обеспечение участками с подведённой инфраструктурой.

 

В Кыштымском городском округе в списках нуждающихся в жилье граждан на 1 января этого  года  состоит  75 семей. В прошлом году субсидия на приобретение жилья была предоставлена лишь одной многодетной семье. Вместе с тем, продолжается работа по бесплатному предоставлению  земельных участков молодым и многодетным семьям. За прошлый год  было предоставлено 23 участка общей площадью 2,809 га и сформировано ещё  15 для  предоставления  в  этом году.

 

Работа по формированию дополнительных участков будет продолжена. Всего на сегодня в очереди состоит 134 семьи, имеющих право на бесплатное получение участка под индивидуальное жилищное строительство.

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