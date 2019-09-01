Алексей Текслер дал сегодня ряд важных поручений главам муниципалитетов уже в новом статусе губернатора Автор: КР от Сегодня, 12:22 Категория: Политика 0 Алексей Текслер, победивший на минувших в воскресенье выборах губернатора Челябинской области, провёл сегодня первое совещание с главами муниципальных территорий. Руководитель региона поблагодарил глав за проведённую избирательную кампанию, а также пообещал в ближайшее время побывать на тех территориях, в которых не успел побывать в ходе объезда области до выборов. Напомним, Указом президента РФ Владимира Путина он был назначен врио губернатора Челябинской области в марте этого года. На совещании после доклада и. о. министра строительства и инфраструктуры Виктора Тупикина о готовности Южного Урала к отопительному сезону Алексей Текслер дал поручение главам муниципалитетов провести ревизию состояния теплотрасс. По мнению губернатора, никакие субсидии для инвесторов и арендаторов котельных не покроют их расходы, если теплосети находятся в аварийном состоянии. Министерству строительства и инфраструктуры Алексей Текслер поручил подготовить подробный отчёт о муниципалитетах, которые могут войти в «красную зону» по состоянию теплотрасс. По словам Виктора Тупикина, Челябинская область готова к отопительному сезону на 93 процента. К 12 сентября прогнозируется показатель в 97 процентов. Напомним, что Кыштымский городской округ готов к отопительному сезону на 95 процентов. Недостающие пять процентов – это дома, которыми управляют сами жильцы в форме ТСЖ. Детские сады и городскую больницу подключили к теплу на прошлой неделе. Также Алексей Текслер попросил глав муниципалитетов подготовить предложения по областной программе выделения многодетным семьям земельных участков. Темпами её реализации губернатор недоволен. Всего в Челябинской области таких семей более 30 тысяч. Землю под индивидуальное строительство или ведение подсобного хозяйства получили чуть более четырёх тысяч многодетных семей. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить