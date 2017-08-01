В Челябинской области семьям с тремя и более детьми выделяется бесплатная земля под возведение жилья

Автор: КР от Вчера, 17:49 Категория: Общество

В этом году под строительство домов для этой категории населения сформировано 1849 участков из федеральных, областных и муниципальных земель.

– Поддержка многодетных семей – это наш приоритет, – заявлял ранее Борис Дубровский. – Мы должны сделать для них всё, что можем в текущих условиях.

Землю для строительства дома уже получили 156 многодетных семей. На сегодня сформировано и готово к выдаче ещё 929 участков муниципальной земли. Они будут отданы участникам программы до конца 2017 года. По словам министра строительства и инфраструктуры области Виктора Тупикина, практика помощи многодетным семьям будет продолжена и в последующие годы, поскольку она реально улучшает качество их жизни.

В Кыштымском округе в период с 2011 по 2017 год на учёт поставлено 125 семей, имеющих право на бесплатное получение участка под индивидуальное жилищное строительство, из них 13 – в этом году. Из общего числа семей первоочередным правом на выделение земли обладают 11. В этом году из 18 запланированных участков уже распределены 12.