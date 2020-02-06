В Кыштыме пенсионеры получат новое профобразование

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В рамках национального проекта «Демография» жители нашего города получат дополнительное профессиональное образование. Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, а также имеют детей дошкольного возраста, но не работают, тоже смогут переучиться и повысить квалификацию.

– «Предпенсионер работающий на предприятии внебюджетной сферы может обратиться с предложением о дополнительном образовании к своему работодателю, – сказала сайту «КР» директор центра занятости населения города Кыштым Ольга Маркина. – Если гражданин трудится в учреждении бюджетной сферы или является неработающим, то он может самостоятельно обратиться в нашу службу, которая возьмёт на себя всю организационную работу».­

В прошлом году востребованными оказались специальности: оператор ЭВМ, слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а также программа «1С. Бухгалтерия».

Сотрудники Кыштымского медеэлектролитного завода прошли курс обучения по психолого-педагогическому минимуму и по промышленной безопасности. Инженер завода повысил квалификацию по внедрению новой техники и технологии.

На сегодняшний день планируется обучение ещё 36 кыштымцев.