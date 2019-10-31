В Кыштыме работодатели совместно с центром занятости населения приступили к переобучению работников предпенсионного возраста

Автор: КР от Вчера, 16:33 Категория: Общество

Директор центра занятости населения города Кыштыма Ольга Владимировна Маркина ответила на вопросы «КР» об условиях новой программы.

– Ольга Владимировна, увеличение пенсионного возраста многие восприняли без энтузиазма, особенно те, кому до пенсии оставалось совсем немного. У людей возникли опасения, что они не будут востребованы в работе. Какие гарантии предусмотрены для них?

– В рамках национального проекта «Демография» реализуется региональный проект «Старшее поколение», основной задачей которого является повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан предпенсионного возраста . В 2019 году утверждён порядок предоставления специальной субсидии работодателям на переобучение востребованным профессиям сотрудников - предпенсионеров и повышение их квалификации.

– Каковы условия участия в новой программе?

– Претендовать на субсидию могут юридические лица, кроме государственных и муниципальных учреждений, а также индивидуальные предприниматели. В рамках проекта предприятию возместят затраты за организацию профобучения и дополнительного профобразования работников предпенсионного возраста. Субсидия составляет до 68 500 рублей за 3 месяца обучения одного работника. Приглашаем к сотрудничеству юридических лиц, чтобы вместе сохранять опытные кадры, а они в свою очередь будут делиться бесценным опытом с молодыми коллегами.

– Какие формы обучения возможны в рамках проекта? Обозначены ли максимальные сроки обучения?

– Продолжительность учёбы не превышает трёх месяцев. Возможны различные виды обучения: очное, заочное, дистанционное с отрывом и без отрыва от работы. Работодатель совместно с работником выбирает программу и учебную организацию (имеющую лицензию). Работодатель обязан сохранить рабочее место на время учёбы предпенсионера.

– Можно ли уже сейчас говорить о каких-то результатах в рамках проекта «Старшее поколение» в нашем округе?

– Кыштымский медеэлектролитный завод выступил флагманом в программе сохранности специалистов предпенсионного возраста. С июня по август обучение прошли пять работников, а центр занятости города Кыштыма возместил затраты в полном объёме. В данный момент программа обучения запускается на Тайгинском горно-обогатительном комбинате. На предприятии появятся дипломированные специалисты: экскаваторщик, бухгалтер, газоэлектросварщик, стропальщик, логист.

– Могут ли безработные кыштымцы принять участие в программе обучения и переобучения вне рамок реализации нацпроекта?

– Профессиональное обучение безработных граждан – одно из важнейших направлений работы центра занятости населения. С начала года 17 человек направлены на курсы по различным специальностям. Повар, парикмахер, оператор ЭВМ, водитель, кладовщик – это далеко не полный перечень профессий. Жители нашего города могут пройти обучение в Челябинске по специальностям: машинист одноковшового экскаватора, токарь, бухгалтер со знанием программы «1С», специалист по маникюру. Центр занятости приглашает всех безработных граждан получить дополнительную специальность либо повысить квалификацию и быть востребованным на рынке труда.

Цифра

68 500 рублей составляет максимальная сумма компенсации работодателю за переобучение сотрудника.

Факт

Предпенсионный возраст устанавливается за пять лет до выхода на пенсию по старости, в том числе досрочно или по выслуге лет.

Для сведения

По данным еженедельного мониторинга, уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области на 16 октября 2019 года составил 1,05%, напряжённость 0,89 чел./вак. На учёте в центрах занятости населения состоит 19684 безработных, количество вакансий – 25912 единиц. С начала года областной службой занятости населения трудоустроено 32007 человек, к профобучению и получению дополнительного профобразования приступили 5286 человек. На 15 октября в центре занятости населения города Кыштыма на учёте зарегистрировано 167 безработных. Числится 361 свободная вакансия, из них 206 – по рабочим специальностям. Уровень безработицы по городу составляет 0,85 процента.