В Кыштыме полным ходом идёт подготовка к празднованию 75-летия Победы советского народа над фашизмом

Вчера, 15:40 Категория: Общество

220

0

Недавняя встреча главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой с местными студентами началась с вопроса о подготовке к празднованию 75-летия Победы советского народа над фашизмом.

По словам Людмилы Александровны, в течение всего 2020 года будут проходить патриотические мероприятия, посвящённые исторической дате. Предстоит большая работа по вручению юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Девятого мая запланирован традиционный митинг на площади Карла Маркса, акция «Бессмертный полк», вечерняя программа для горожан. При этом у кыштымцев ещё есть время, чтобы внести свои предложения по проведению праздника Победы.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил ключевые задачи для органов исполнительной власти Южного Урала в преддверии юбилея Победы. Важный блок – это традиционный комплекс торжественных мероприятий, где задействованы военнослужащие.

– Напомню, что ставилась задача участия в торжественных мероприятиях не только исторической, но и современной военной техники. Особое внимание нужно уделить ветеранам, в первую очередь, учитывая их возраст, – подчеркнул Алексей Леонидович.

Как доложила министр социальных отношений Ирина Буторина, на меры социальной поддержки ветеранов предусмотрено 440,6 миллиона рублей. В этом году все ветераны Великой Отечественной войны, не являющиеся инвалидами, будут обеспечены санаторно-курортными путёвками. Также будут выделены деньги на ежемесячные и единовременные выплаты, оказание материальной помощи на ремонт жилья, газификацию домов.

Принят закон, предусматривающий бесплатное предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания (в отделениях дневного пребывания) ветеранам Великой Отечественной войны, а также закон, согласно которому с 1 сентября текущего года увеличится размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла. Сегодня около семи тысяч граждан получают эту выплату.

Организовано ежегодное проведение диспансерного обследования ветеранов Великой Отечественной войны, внеочередное оказание медицинской помощи маломобильным пациентам и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми лекарственными препаратами. Амбулаторный приём ветеранов осуществляется в приоритетном порядке в отдельно выделенных кабинетах медицинских организаций Челябинской области.

С 1 октября 2019 года всем детям погибших участников войны предоставляется ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей, независимо от получения иных выплат.

На Южном Урале состоится гастрольный марафон «Огонь Победы», в рамках которого спектакли на военную тематику покажут в тех муниципалитетах, где нет своих театров. Будет реализован крупный проект «Лицо Победы». Его задумка в том, чтобы разместить на рекламных конструкциях Челябинской области баннеры с портретами ветеранов и трогательными надписями благодарности.