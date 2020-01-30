В Кыштыме жители больше десяти улиц останутся без электроснабжения

Сегодня, 19:00 Категория: Общество

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Завтра, 31 января, в связи с ремонтными работами на линии электропередач 0,4 кВ запланировано отключение электроснабжения:

– с 9 до 12 часов на улицах Урицкого, с № 3 по 25; Герцена, с № 15 по 30;

– с 10 до 12 часов на улицах Челюскинцев, с № 73 по 108; Комсомольская, № 107; Челябинская, с № 35 по 41;

– с 13 до 16 часов на улицах Луначарского, с № 1 по 20; Р. Люксембург, с № 1 по 23; Нижне-Кыштымская, с № 1 по 32; 9-Января, с № 2 по 12; Металлистов, с № 5 по 24; Гоголя, с № 2 по 24.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.