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В Кыштыме жители больше десяти улиц останутся без электроснабжения

Сегодня, 19:00 Категория: Общество
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Завтра, 31 января, в связи с ремонтными работами на линии электропередач 0,4 кВ запланировано отключение электроснабжения:

 

– с 9 до 12 часов на улицах Урицкого, с № 3 по  25; Герцена, с № 15 по 30;

 

– с 10 до 12 часов на улицах Челюскинцев, с № 73 по 108; Комсомольская, № 107; Челябинская, с № 35 по 41;

 

– с 13 до 16 часов на улицах Луначарского, с № 1 по  20; Р. Люксембург, с № 1 по  23; Нижне-Кыштымская, с № 1 по 32; 9-Января, с № 2 по  12; Металлистов, с № 5 по 24; Гоголя, с № 2 по  24.

 

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.

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Теги: Кыштым ЕДДС Плановые отключения электроснабжения Ремонт на линии электропередач

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