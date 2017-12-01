В Кыштыме жильцы некоторых многоквартирных домов остаются не только без света, но теперь ещё и без воды

Автор: КР от Сегодня, 13:33 Категория: ЖКХ

Как уже сообщалось сегодня утром на нашем сайте, в 6:55 утра произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались жильцы многоквартирных домов на улицах Дёмина, Челюскинцев, К. Либкнехта и частично – Красной Звезды, а также отделение полиции.

Пришлось отменить первые уроки для учеников тринадцатой школы. Воспитанников детских садов, расположенных в этом же районе, воспитатели, по возможности, попросили оставить дома.

Начиная с девяти часов утра, энергоснабжение стали постепенно восстанавливать.

Однако только что, как сообщили сайту «КР» в Единой дежурно-диспетчерской службе Кыштымского округа, на улицах Дёмина и Челюскинцев электроснабжение снова приостановлено.

Кроме того, из-за отсутствия света остановилась система подачи водоснабжения на третьем подъёме водонапорной станции. Сейчас без электричества и воды остаются пять многоквартирных домов и тринадцатая школа.

– Причину аварии мы установили, – сказал сайту «КР» начальник кыштымского участка «АЭС-Инвест» Вадим Гаврилов. – Из-за налипания снега произошло повреждение на воздушных линиях электропередач.

Электрики обещают устранить аварию до 15 часов.