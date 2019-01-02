В Кыштыме три дня подряд будет отключаться электричество Автор: КР от Вчера, 15:47 Категория: ЖКХ 0 По информации, предоставленной сайту «КР» городской Единой дежурно-диспетчерской службой, завтра с 9:00 до 14:00 от электроснабжения будет отключён частный сектор в районе профилактория «Южный». Речь идёт о домах на улицах Челябинской – с № 1 по № 40, Литейной – с № 1 по № 5, Солнечной – с № 1 по № 7, 1-й Южной – с № 1 по № 47, Калинина – с № 218 по № 236, Комсомольской – с № 57 по № 101 и переулках Пролетарском – с № 6 по № 17, К. Косолапова – с № 1а по № 14 и Комсомольском – с № 1 по № 8. В этот же день, 22 января, с 14:00 до 16:00 будет проходить ремонт на трансформаторной подстанции 131. В связи с этим электричество будет отключено в домах № 1, 2 и 4 на улице Бажова. В среду, 23 января, с 9:00 до 14:00 не будет света в микрорайоне Шуранка. ЕДДС предупреждает: это коснётся жителей домов улиц М.-Сибиряка – с № 2 по № 44, Кутузова – с № 3 по № 54, Сугомакской – с № 1 по № 52, Школьной – с № 7 по № 40, Пеньковки – с № 1 по № 51, Белинского – с № 1 по № 44 и Соймановского проспекта – с № 33а по № 39. В четверг, 24 января, в то же самое время в связи с ремонтными работами будет отключено электроснабжение на улицах Ю. Ичёвой – с № 4 по № 103 и Крестьянской – с № 19 по № 50. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить