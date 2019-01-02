В Кыштыме три дня подряд будет отключаться электричество

Автор: КР от Вчера, 15:47 Категория: ЖКХ

По информации, предоставленной сайту «КР» городской Единой дежурно-диспетчерской службой, завтра с 9:00 до 14:00 от электроснабжения будет отключён частный сектор в районе профилактория «Южный». Речь идёт о домах на улицах Челябинской – с № 1 по № 40, Литейной – с № 1 по № 5, Солнечной – с № 1 по № 7, 1-й Южной – с № 1 по № 47, Калинина – с № 218 по № 236, Комсомольской – с № 57 по № 101 и переулках Пролетарском – с № 6 по № 17, К. Косолапова – с № 1а по № 14 и Комсомольском – с № 1 по № 8.

В этот же день, 22 января, с 14:00 до 16:00 будет проходить ремонт на трансформаторной подстанции 131. В связи с этим электричество будет отключено в домах № 1, 2 и 4 на улице Бажова.

В среду, 23 января, с 9:00 до 14:00 не будет света в микрорайоне Шуранка. ЕДДС предупреждает: это коснётся жителей домов улиц М.-Сибиряка – с № 2 по № 44, Кутузова – с № 3 по № 54, Сугомакской – с № 1 по № 52, Школьной – с № 7 по № 40, Пеньковки – с № 1 по № 51, Белинского – с № 1 по № 44 и Соймановского проспекта – с № 33а по № 39.

В четверг, 24 января, в то же самое время в связи с ремонтными работами будет отключено электроснабжение на улицах Ю. Ичёвой – с № 4 по № 103 и Крестьянской – с № 19 по № 50.