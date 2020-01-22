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Жителям Кыштыма рассказывают о снюсе по телефону

Сегодня, 18:51 Категория: Общество
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Жевательные подушечки «Снюс» с высоким содержанием никотина с недавних пор получили распространение среди подростков, в том числе кыштымских.

 

Проводятся рейда народных контролёров, которые пресекают продажу опасного вещества в магазинах школьникам. В Челябинской области вступил в силу законопроект «Об установлении ограничения розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции».

 

 

Как указано на сайте управления Роспотребнадзора по Челябинской области, с 20 января по 3 февраля открыта круглосуточная горячая линия по снюсу. Единый телефон консультационного центра: 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный. 

 

Позвонив, можно сообщить о незаконных точках продажи некурительных никотиносодержащих веществ, задать вопросы о признаках зависимости, а также проконсультироваться, как общаться с подростками на тему опасной привычки.

 

Кроме того жители Кыштыма могут обратиться в рабочие дни к специалистам регионального управления Роспотребнадзора по городам Кыштым, Верхний Уфалей, Каслинского и Нязепетровского районов. Телефон: 8 (351-64) 3-12-07.

 

 

 

 

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Теги: Кыштым Снюс Горячая линия Роспотребнадзор

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