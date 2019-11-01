В Челябинской области открыты горячие линии по вопросам коррупции

Автор: КР от Вчера, 13:05 Категория: Общество

«Прямые линии» открыты в 28 органах исполнительной власти Челябинской области. Позвонив по телефону, каждый житель региона может получить консультацию по антикоррупционному законодательству.

Куда обращаться, если вымогают взятку, какие требования предъявляются к служебному поведению государственных служащих, что такое конфликт интересов на государственной службе, какая ответственность установлена за совершение коррупционных правонарушений – на эти и другие вопросы могут ответить специалисты ведомств.

Информация о порядке и времени работы «прямых линий» размещена на сайтах соответствующих органов исполнительной власти. Также сводные сведения приведены в таблице.

Добавим, кроме телефонов «прямой линии», по которым проводится консультирование граждан, в правительстве Челябинской области открыта «горячая линия» о фактах коррупции.

На бесплатный круглосуточный многоканальный телефон 8-800-300-76-00 принимаются звонки о фактах взяточничества, использования служебного положения в личных целях и других проявлениях коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления Челябинской области.

При этом от заявителя не требуется сообщать своих персональных данных.

Все обращения регистрируются и учитываются в автоматизированной системе «Обращения граждан», рассматриваются и направляются по компетенции.