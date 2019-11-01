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В Челябинской области открыты горячие линии по вопросам коррупции

Автор: КР от Вчера, 13:05 Категория: Общество

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«Прямые линии» открыты в 28 органах исполнительной власти Челябинской области. Позвонив по телефону, каждый житель региона может получить консультацию по антикоррупционному законодательству.

 

Куда обращаться, если вымогают взятку, какие требования предъявляются к служебному поведению государственных служащих, что такое конфликт интересов на государственной службе, какая ответственность установлена за совершение коррупционных правонарушений – на эти и другие вопросы могут ответить специалисты ведомств.

 

Информация о порядке и времени работы «прямых линий» размещена на сайтах соответствующих органов исполнительной власти. Также сводные сведения приведены в таблице.

 

Добавим, кроме телефонов «прямой линии», по которым проводится консультирование граждан, в правительстве Челябинской области открыта «горячая линия» о фактах коррупции.

 

На бесплатный круглосуточный многоканальный телефон 8-800-300-76-00 принимаются звонки о фактах взяточничества, использования служебного положения в личных целях и других проявлениях коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления Челябинской области. 

 

При этом от заявителя не требуется сообщать своих персональных данных. 

 

Все обращения регистрируются и учитываются в автоматизированной системе «Обращения граждан», рассматриваются и направляются по компетенции.

 


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