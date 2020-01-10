В Кыштыме народные контролёры проверят магазины, в которых торгуют снюсом

Вчера, 12:01 Категория: Экономика и бизнес

611

0

С 9 января активисты проекта «Народный контроль» проводят рейды по торговым сетям Челябинской области. Они выявляют случаи продажи табачной продукции «Снюс» несовершеннолетним.

В Челябинской области 26 декабря вступил в силу законопроект «Об установлении ограничения розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции». Он был принят на заседании Законодательного собрания региона.

Как сказала сайту «КР» старший экономист управления стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа Ирина Крюченкова, в нашем городе народные контролёры тоже проведут рейд. Они промониторят цены в торговых точках. Уделят особое внимание соблюдению предпринимателями закона о запрете торговли снюсом.

Эта вредная продукция с недавних пор приобрела массовое распространение среди школьников Челябинской области и в частности Кыштыма. Подростки употребляют снюс даже на уроках и переменах, нанося непоправимый вред своему здоровью.