Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме народные контролёры проверят магазины, в которых торгуют снюсом

Вчера, 12:01 Категория: Экономика и бизнес
611
0

 

С 9 января активисты проекта «Народный контроль» проводят рейды по торговым сетям Челябинской области. Они выявляют случаи продажи табачной продукции «Снюс» несовершеннолетним.

 

В Челябинской области 26 декабря вступил в силу законопроект «Об установлении ограничения розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции». Он был принят на заседании Законодательного собрания региона.

 

Как сказала сайту «КР» старший экономист управления стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа Ирина Крюченкова, в нашем городе народные контролёры тоже проведут рейд. Они промониторят цены в торговых точках. Уделят особое внимание соблюдению предпринимателями закона о запрете торговли снюсом.

 

Эта вредная продукция с недавних пор приобрела массовое распространение среди школьников Челябинской области и в частности Кыштыма. Подростки употребляют снюс даже на уроках и переменах, нанося непоправимый вред своему здоровью.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым снюс запрет торговли народный контроль

Похожие публикации:

В Кыштыме народные контролёры пресекли незаконную торговлю молочкой и нашли изъяны в магазине «Магнит»

В Кыштыме подешевели куры

Резко подорожала только гречка

Продуктовых магазинов – в два раза больше нормы

Малолетним прописан сухой закон

Комментарии:

Добавить