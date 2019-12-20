В Кыштыме появились лабиринт и ёлки из льда

Сегодня, 09:30 Категория: Общество

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Завершается строительство снежных городков у Дворца культуры «Победа» и во дворе на улице Интернационала. Официальное открытие зимних объектов пройдёт после их приёмки 26 и 27 декабря.

На стене ДК «Победа» установлен экран размером 3,5 на 2,5 метра. Как сообщили сайту «КР» во Дворце культуры, в дальнейшем его планируется использовать как электронную афишу мероприятий учреждения.

Около здания завершается строительство зимнего городка. Уже готов ледовый лабиринт и установлена ёлка. Принято решение отказаться от традиционной большой горки. Для детей построят четыре горки средних размеров. Полностью обновлена иллюминация, площадь украсили ёлки из льда. Они выглядят словно хрустальные. Среди них «поселится» символ наступающего года – ледяная Крыса. Сказочную красоту окружают кубами льда, которые доставили из городского пруда.

Подготовка к Новому году кипит и во дворе на улице Интернационала, где появятся три горки, одна из них – большая. Рабочие занимаются монтажом новогодней иллюминации и установкой пушистой красавицы – ели.

– Её украсят игрушками, которые сделали ученики начальной и средней второй школ, – сказал сайту «КР» заместитель генерального директора Кыштымского медеэлектролитного завода по общим вопросам Владимир Сёмин. – По периметру будет установлено ледовое ограждение, в него будет вмонтирована гирлянда.

По инициативе самих рабочих, которые трудятся над строительством новогоднего городка, будет залит и хоккейный корт неподалёку. Всего предприятие потратит порядка 600 тысяч рублей на создание предновогодней атмосферы для жителей района Нижнего Кыштыма.