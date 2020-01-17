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В Кыштыме женщина сломала руку, поскользнувшись на тротуаре

Сегодня, 15:19 Категория: Общество
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Несчастный случай произошёл сегодня около полудня у магазина «Zenden» на улице Карла Либкнехта. Женщина, проходя по тротуару, поскользнулась на толстой корке льда у крыльца здания.

 

В приёмном покое кыштымской городской больницы врач-травматолог диагностировал у пострадавшей перелом лучевой кости правой руки.

 

– У нас есть дворник, который по субботам и воскресеньям не работает, – сказала сайту «КР» администратор магазина «Zenden» Елена. – Дело в том, что в пятницу и субботу на этот участок набежала вода с крыши. Мы обязательно сообщим дворнику, что необходимо посыпать тротуар.

 

Через полчаса после этого разговора представители магазина связались  с журналистом «КР» в социальной сети ВКонтакте и заверили, что участок, где упала женщина, посыпан.

 

 

 

 

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Теги: Кыштым Падение на тротуаре Сломала руку Поскользнулась

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