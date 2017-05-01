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В Кыштыме пешеходу переломало кости в дорожной аварии

Автор: КР от Сегодня, 10:35 Категория: ГИБДД информирует

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В минувшую субботу около десяти вечера на улице Ленина в районе магазина «Второй» житель Саратовской области сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, причём пешеходный переход был в нескольких метрах от неё. Водитель «Лады Калины» не успел среагировать, и нарушительница оказалась под колёсами автомобиля.

 

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, полицейские зафиксировали у пострадавшей запах алкоголя, но не освидетельствовали её. Из-за полученных травм женщину срочно госпитализировали в центральную городскую больницу. Там у неё диагностировали переломы плечевой кости, ключицы, седалищной кости.

 

По данному факту ведётся проверка. Сотрудникам ГИБДД ещё предстоит выяснить, кто из двух участников ДТП оказался виновным в его совершении.

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