В Кыштыме пешеходу переломало кости в дорожной аварии
Автор: КР от Сегодня, 10:35 Категория: ГИБДД информирует
В минувшую субботу около десяти вечера на улице Ленина в районе магазина «Второй» житель Саратовской области сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, причём пешеходный переход был в нескольких метрах от неё. Водитель «Лады Калины» не успел среагировать, и нарушительница оказалась под колёсами автомобиля.
Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, полицейские зафиксировали у пострадавшей запах алкоголя, но не освидетельствовали её. Из-за полученных травм женщину срочно госпитализировали в центральную городскую больницу. Там у неё диагностировали переломы плечевой кости, ключицы, седалищной кости.
По данному факту ведётся проверка. Сотрудникам ГИБДД ещё предстоит выяснить, кто из двух участников ДТП оказался виновным в его совершении.
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